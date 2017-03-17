На Урицкого в Брянске сгорел нежилой дом

Вечером 20 марта случился пожар в нежилом доме по улице Урицкого в Советском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 23.31, через семь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров в помещении деревянного дома размером 8х10 метров с металлической крышей.

Пожар потушили в 23.50. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.