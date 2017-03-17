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Бездомный бешеный кот напал на жительницу Суража

Опубликовано Сегодня, 13:00

На жительницу Суража напал бездомный бешеной кот.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, женщина кормила домашних питомцев во дворе дома по улице Пролетарской, когда кот набросился на нее. Затем, по данным управления ветеринарии, животное убили.

Согласно результату лабораторного исследования, кот был заражен бешенством. Пострадавшая женщина проходит курс лечения.

На территории переулков Коммунистического, Молодежного, Мичурина, Северного, Строительного, а также домовладений № 29 – 65 по улице Пролетарской в Сураже с 16 марта введен двухмесячный карантин по бешенству.

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