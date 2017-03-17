В брянском кафе женщину обворовали на 18 тысяч рублей

Посетительница кафе в Бежицком районе Брянска лишилась мобильного телефона и фотоаппарата.

Как сообщили в региональном УМВД, пока женщина отдыхала, неизвестный украл у нее сумку, в которой лежали телефон и фотоаппарат. Размер ущерба составил около 18 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали спустя месяц. Им оказался 35-летний житель Бежицы. При обыске у него удалось изъять лишь фотоаппарат.

За кражу брянцу грозит до пяти лет заключения. Причиненный ущерб он полностью возместил.