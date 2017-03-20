В Бежице горящий дом тушили 20 минут
Сегодня днем произошел пожар на улице Калужской в Бежицком районе Брянска.
В 15.15 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре в частном жилом доме. В 15.22 пожарные прибыли на место вызова.
Пламя охватило 20 квадратных метров – почти половину деревянного дома. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
Спустя 20 минут, в 15.45, пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет.
Новости регионов
22 Марта, 2017
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