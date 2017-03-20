Заключенный колонии в Брянске сломал пальцы при работе на станке
Заключенный исправительной колонии № 1 в Брянске получил травму кисти во время производственных работ.
Проверку по факту травмирования заключенного провела Брянская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Как сообщили в прокуратуре, 10 марта мужчина работал на деревообрабатывающем станке и получил оскольчатые переломы ногтевых и средних фаланг 3-го и 4-го пальцев левой кисти, что является травмой легкой степени тяжести.
По данным прокуратуры, несчастный случай произошел из-за отсутствия контроля за технологической дисциплиной, соблюдением правил трудового распорядка и техники безопасности со стороны работников колонии.
В адрес руководителя ИК-1 прокуратура внесла представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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