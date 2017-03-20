В Брянске автомобилистка заплакала, разбив две машины
В Брянске столкнулись Renault Duster и «Лада Приора».
Авария произошла 20 марта около 10.00 у дома № 15а по улице Брянской Пролетарской Дивизии.
По данным городского ОГИБДД, аварию спровоцировала 36-летняя водитель иномарки. Женщина ехала по второстепенной дороге по улице Харьковской в сторону улицы Ульянова и не уступила дорогу «Приоре», 29-летний водитель которой двигался по главной от улицы Ульянова к улице III Интернационала.
Бригада скорой помощи диагностировала у водителя Renault Duster сотрясение мозга и гематому затылочной области и оставила ее на месте ДТП без назначения лечения. Позже ее поместили в больницу.
Обе машины получили серьезные кузовные повреждения. Как сообщают очевидцы, после ДТП автомобилистка «плакала навзрыд» у разбитой машины.
В ГИБДД сообщили, что в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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