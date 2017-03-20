Под Брянском «Гранта» вылетела в кювет: полиция ищет очевидцев

В УМВД по Брянской области просят откликнуться очевидцев ДТП в Брянском районе.

Авария произошла 22 февраля около 7.00 на 10-м километре дороги Брянск – Сельцо. По предварительной версии, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением – в результате машина вылетела в кювет. Пассажирка «Гранты» получила тяжелые травмы.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 1. Телефон 67-03-82.