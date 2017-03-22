В Брянске пенсионерка отдала лжевнуку 63 тысячи рублей
Доверчивая пенсионерка из Бежицкого района Брянска лишилась 63 тысяч рублей.
Как рассказали в региональном УМВД, пенсионерке позвонил мужчина, представившийся ее внуком, и попросил одолжить деньги на покупку машины. За деньгами заехал назвавшийся приятелем внука незнакомый ей молодой человек, которому пожилая женщина отдала более 63 тысяч рублей. Спустя время обманутая пенсионерка обратилась в полицию.
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Новости регионов
22 Марта, 2017
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