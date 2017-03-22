У БМЗ в Брянске «ВАЗ» провалился в открытую ливневку

Очередное дорожное ЧП случилось в Брянске.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, днем 22 марта на улице Ульянова, у БМЗ, в Бежицком районе «ВАЗ» угодил в открытое отверстие от ливневой канализации передним колесом.

«Путин уехал, и дороги вместе с ним. Никаких ограждений, никаких предупреждающих знаков, хотя бы палку красной тряпкой в яму сунули. Будьте осторожны по улице Ульянова», – предупреждает водитель попавшей в западню машины.

Напомним, 18 марта в яму на парковке у ТЦ «Айсберг» угодил легковой автомобиль. 20 марта веса грузовика не выдержала плита перекрытия смотрового колодца, уложенная газовиками во дворе дома № 39 по улице Октябрьской.