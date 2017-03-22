В Глинищево сгорела грузовая «ГАЗель»

Компания «РЖД» для улучшения качества обслуживания пассажиров с 15 мая 2017 года увеличит количество рейсов «Дневных экспрессов», курсирующих между Москвой и Брянском, до трех в сутки в каждую сторону, а также уменьшит время составов в пути. Дополнительные составы укрепят транспортную связь между городами и повысят транспортную мобильность населения.