В Брянске пенсионерка ушибла грудь в 79-й маршрутке
В Брянске 66-летняя женщина получила травму в маршрутном такси № 79.
ДТП произошло 20 марта около 9.15 у дома № 29 по улице 2-й Мичурина, сообщили в ГИБДД Брянска. Водитель микроавтобуса «ГАЗель Next» ехал по маршруту с шестью пассажирами. Пенсионерка упала в салоне маршрутки.
Врачи диагностировали у нее ушиб правой половины грудной клетки.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.
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