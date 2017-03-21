В Брянске пенсионерка ушибла грудь в 79-й маршрутке

Международная Вахта Памяти «75 лет Битвы за Владикавказ» пройдет с 26 марта по 8 апреля 2017 года на территории Кировского района Республики Северная Осетия – Алания.

Правоохранители Сафоновского района задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег у бывшего гражданского супруга, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Два автомобиля врезались друг в друга на проспекте Гагарина в областном центре 23 марта, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Нелегальные лесозаготовители в Ельнинском районе нарубили деревьев на 78 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.

ДТП произошло 20 марта около 9.15 у дома № 29 по улице 2-й Мичурина, сообщили в ГИБДД Брянска. Водитель микроавтобуса «ГАЗель Next» ехал по маршруту с шестью пассажирами. Пенсионерка упала в салоне маршрутки.

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АНОНС: Уважаемые жители и гости города Брянска! Приглашаем вас на выставку-ярмарку Социальной Мастерской «Ковчег», которая состоится: 21 марта 2017 года, по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д.98 «а», в помещении бизнес-центра «На Калинина».

Количество пользователей сервиса «Управление просмотром» в Брянске выросло в четыре раза За год количество пользователей сервиса «Управление просмотром» в Интерактивном телевидении от «Ростелекома» выросло в четыре раза и достигло шестнадцати тысяч пользователей.