Видео очевидца опровергло версию полиции о причинах тройного ДТП в Брянске

В Сети появилось видео, опровергающее версию ГИБДД о причинах тройного ДТП у «Линии-2» в Брянске.

Напомним, авария произошла 18 марта около 13.15. На Московском проспекте столкнулись «ВАЗ-21101», «ВАЗ-21013» и микроавтобус Fiat.

По версии ГИБДД Брянска, аварию провоцировал 79-летний водитель «ВАЗ-21013», который при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в Fiat. Затем машину отбросило в крайнюю левую полосу, где она протаранила «ВАЗ-21101».

На записи очевидца, запечатлевшей момент аварии, видно, что «ВАЗ-21013» подрезал водитель Renault Laguna, который объезжал оставленные дорожниками ямы и внезапно резко вильнул влево. Пытаясь уйти от удара, пенсионер врезался в Fiat, а затем в «ВАЗ-21101». Водитель иномарки скрылся.

В результате ДТП пострадали два человека: водителя «ВАЗ-21013» госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, ушибленной раной надбровной дуги справа и ушибом грудной клетки, у 78-летней пассажирки «ВАЗ-21013» гематома правой голени.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.