У пассажирки брянской маршрутки украли сумку с вещами
18-летняя пассажирка брянского рейсового маршрутного такси лишилась сумки.
Девушка написала заявление в полицию. По ее словам, в багажной сумке находились одежда и обувь.
Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемого – 35-летнего жителя Брянска – задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Он сознался, что, воспользовавшись моментом, незаметно переложил сумку девушки в свою. Не обнаружив ничего ценного, он выбросил вещи.
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