У пассажирки брянской маршрутки украли сумку с вещами

18-летняя пассажирка брянского рейсового маршрутного такси лишилась сумки.

Девушка написала заявление в полицию. По ее словам, в багажной сумке находились одежда и обувь.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемого – 35-летнего жителя Брянска – задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Он сознался, что, воспользовавшись моментом, незаметно переложил сумку девушки в свою. Не обнаружив ничего ценного, он выбросил вещи.

По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.