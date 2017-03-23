Житель Погара угнал иномарку и застрял в ней после ДТП
Житель Погара застрял в угнанной машине, попав в аварию.
Погарские полицейские раскрыли угон Opel Omega. Как рассказали в УМВД по Брянской области, ночью 21 марта в полицию обратился 35-летний житель Погара. По его словам, перед тем как машину угнали, он выпивал с 24-летним знакомым.
Через несколько часов полицейские обнаружили угнанную машину у села Курово. Иномарка получила серьезные механические повреждения, а сидевший за рулем угонщик не мог выбраться без посторонней помощи.
Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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