Житель Погара угнал иномарку и застрял в ней после ДТП

Житель Погара застрял в угнанной машине, попав в аварию.

Погарские полицейские раскрыли угон Opel Omega. Как рассказали в УМВД по Брянской области, ночью 21 марта в полицию обратился 35-летний житель Погара. По его словам, перед тем как машину угнали, он выпивал с 24-летним знакомым.

Через несколько часов полицейские обнаружили угнанную машину у села Курово. Иномарка получила серьезные механические повреждения, а сидевший за рулем угонщик не мог выбраться без посторонней помощи.

Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.