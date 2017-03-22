В Суземке пьяный бомж убил собутыльника

21 марта в квартире по улице Кирова в Суземке обнаружено тело 30-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, обвинение предъявлено 35-летнему знакомому убитого, не имеющему определенного места жительства.

По версии следствия, накануне мужчины употребляли спиртные напитки. Во время ссоры бездомный схватил со стола нож и набросился на собутыльника. Травмы оказались смертельными.

Подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.