В Суземке пьяный бомж убил собутыльника
21 марта в квартире по улице Кирова в Суземке обнаружено тело 30-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, обвинение предъявлено 35-летнему знакомому убитого, не имеющему определенного места жительства.
По версии следствия, накануне мужчины употребляли спиртные напитки. Во время ссоры бездомный схватил со стола нож и набросился на собутыльника. Травмы оказались смертельными.
Подозреваемого заключили под стражу. Состояние алкогольного опьянения может усугубить его вину.
Новости регионов
24 Марта, 2017
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