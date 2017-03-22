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Под Брянском неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Опубликовано Сегодня, 11:30

12-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате ДТП в поселке Тиганово Брянского района.

23 марта около 19.20 на улице Садовой школьницу сбил неизвестный водитель «Лады Гранты», который ехал в сторону дороги Брянск – Новозыбков. Девочка шла по обочине во встречном направлении. С места ДТП водитель скрылся.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу с переломом левого бедра, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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