В Дятьково неизвестный водитель буксируемого мотоциклом «ВАЗа» устроил ДТП
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Дятьково.
Авария произошла 23 марта около 3.30 на улице Фокина. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, неизвестный водитель буксируемого «ВАЗ-2104», двигаясь от улицы Орджоникидзе к улице Ленина, выехал на встречную полосу и протаранил Renault Logan.
«ВАЗ» буксировался мотоциклом Virago – личность мотоциклиста также не установлена. После ДТП водители «ВАЗа» и мотоцикла скрылись.
В результате аварии пострадал 28-летний пассажир иномарки – у него сотрясение головного мозга и рваная рана подбородка.
По факту ДТП проводится проверка.
Новости регионов
24 Марта, 2017
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