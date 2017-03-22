В Дятьково неизвестный водитель буксируемого мотоциклом «ВАЗа» устроил ДТП

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Дятьково.

Авария произошла 23 марта около 3.30 на улице Фокина. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, неизвестный водитель буксируемого «ВАЗ-2104», двигаясь от улицы Орджоникидзе к улице Ленина, выехал на встречную полосу и протаранил Renault Logan.

«ВАЗ» буксировался мотоциклом Virago – личность мотоциклиста также не установлена. После ДТП водители «ВАЗа» и мотоцикла скрылись.

В результате аварии пострадал 28-летний пассажир иномарки – у него сотрясение головного мозга и рваная рана подбородка.

По факту ДТП проводится проверка.