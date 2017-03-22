Пять человек эвакуировали из горящей девятиэтажки в Брянске

Сегодня днем произошел пожар в подъезде девятиэтажного дома по улице Авиационной в Советском районе Брянска.

В 11.59 о ЧП сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях. В 12.05 пожарные прибыли на место вызова.

В подъезде на площади 1 квадратный метр горела электрощитовая. Пять жильцов подъезда были эвакуированы.

Потушить пожар удалось в 12.11. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.