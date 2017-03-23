В Брянске водитель Hyundai сбил на переходе 12-летнего мальчика

Сотрудники УМВД и УФСБ задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте синтетического наркотика, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Четыре самки и пять самцов зубров прибыли в «Смоленское Поозерье» из Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника Московской области 23 марта, об этом сообщила пресс-служба национального парка.

Археологи во время раскопок в Вязьме, недалеко от Свято-Троицкого храма, обнаружили кладбище древних времен, об этом 24 марта сообщила член Союза краеведов России Лариса Жукова в соцсети.

Правоохранители поместили в следственный изолятор мужчину, жителя соседнего региона, ранее судимого за убийство, подозреваемого во многих кражах из магазинов областного центра, об этом сообщила пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Молодой человек 35 лет попал под колеса машины 24 марта в одиннадцать часов вечера на улице Комсомольской в Вязьме, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Правоохранители Смоленска задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых и серебряных изделий у 85-летней пенсионерки, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Его госпитализировали в областную детскую больницу с закрытым переломом средней третьи левой плечевой кости и ссадиной правого колена.

24 марта около 16.00 у дома № 4 по переулку Пилотов ребенка сбил 29-летний водитель Hyundai Accent, сообщили в ГИБДД Брянска.

Актуальные темы

Новости партнёров

Брянская «ОПОРА РОССИИ» открыла Бюро по защите прав предпринимателей Бюро по защите прав предпринимателей начало действовать при Брянском реготделении организации «ОПОРА РОССИИ». Оказывается консультативная помощь, в том числе по порядку уменьшения кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, выкупа арендованного имущества, иным вопросам, связанным с расширением бизнеса, оформлением недвижимого имущества.+

Количество пользователей сервиса «Управление просмотром» в Брянске выросло в четыре раза За год количество пользователей сервиса «Управление просмотром» в Интерактивном телевидении от «Ростелекома» выросло в четыре раза и достигло шестнадцати тысяч пользователей.