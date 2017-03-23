В Брянске водитель Hyundai сбил на переходе 12-летнего мальчика
12-летний мальчик пострадал в результате ДТП в Советском районе Брянска.
24 марта около 16.00 у дома № 4 по переулку Пилотов ребенка сбил 29-летний водитель Hyundai Accent, сообщили в ГИБДД Брянска.
Водитель ехал улицы Костычева к улице Авиационной. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Его госпитализировали в областную детскую больницу с закрытым переломом средней третьи левой плечевой кости и ссадиной правого колена.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
25 Марта, 2017
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