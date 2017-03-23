На Авиационной в Брянске водитель сбил 35-летнюю женщину и скрылся
Брянские полицейские ищут водителя, сбившего 35-летнюю женщину.
ДТП произошло 23 марта около 22.10 у дома № 5а по улице Авиационной в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель с места ДТП скрылся. У женщины диагностировали ушиб левой стопы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя и его причины и обстоятельства и устанавливая свидетелей.
Новости регионов
25 Марта, 2017
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