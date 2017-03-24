В доме в центре Брянска обрушился балкон

23 марта в доме № 3 по проспекту Ленина обрушилась часть балкона.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, «откололся кусок бетона массой более 10 кг». По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, поскольку обломки упали у входа в столовую Всероссийского общества инвалидов – эта территория сейчас огорожена из-за ремонта.

«Счастливое стечение обстоятельств, что это произошло не 9 Мая во время Парада Победы. Ведь именно под этими балконами над входом в бывшую столовую ВОИ проходят тысячи горожан с детьми», – отмечает автор опубликованных в соцсетях снимков.



