В Брянске две пенсионерки получили травмы в общественном транспорте
В воскресенье, 26 марта, две пожилые женщины получили травмы в общественном транспорте Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, около 12.00 у дома № 48 по улице Пушкина в Володарском районе в маршрутном такси упала 75-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее перелом хирургической шейки левой плечевой кости.
Около 15.30 у дома № 68 по улице Литейной в Бежице 82-летняя женщина упала в троллейбусе. Пенсионерку доставили в горбольницу № 1 с ушибом правого плечевого сустава и гематомой теменной области.
По фактам ДТП полицейские проводят проверки.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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