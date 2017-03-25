В Брянске две пенсионерки получили травмы в общественном транспорте

В воскресенье, 26 марта, две пожилые женщины получили травмы в общественном транспорте Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, около 12.00 у дома № 48 по улице Пушкина в Володарском районе в маршрутном такси упала 75-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее перелом хирургической шейки левой плечевой кости.

Около 15.30 у дома № 68 по улице Литейной в Бежице 82-летняя женщина упала в троллейбусе. Пенсионерку доставили в горбольницу № 1 с ушибом правого плечевого сустава и гематомой теменной области.

По фактам ДТП полицейские проводят проверки.