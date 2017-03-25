В Бежицком районе Брянска сгорела частная баня
Вечером 26 марта произошел пожар в Бежицком районе Брянска.
В 21.35 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили о том, что горит частная баня по улице Сахарова.
В 21.44 пожарные прибыли на место. Баня размером 6х6 метров горела по всей площади, угрозы соседним строениям не было.
Пожар удалось потушить в 22.09. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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