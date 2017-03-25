В Бежицком районе Брянска сгорела частная баня

Вечером 26 марта произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

В 21.35 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили о том, что горит частная баня по улице Сахарова.

В 21.44 пожарные прибыли на место. Баня размером 6х6 метров горела по всей площади, угрозы соседним строениям не было.

Пожар удалось потушить в 22.09. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.