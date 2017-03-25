В Брянске столкнулись «ВАЗ» и Hyundai: ранена 20-летняя девушка

20-летняя девушка получила травму в ДТП на улице Дуки в Советском районе Брянска.

26 марта в полицию из горбольницы № 1 сообщили об обращении 20-летней жительницы Брянска. У нее диагностировали ушиб грудной клетки.

Девушка пояснила, что травму получила в результате аварии. По результатам предварительной проверки в ГИБДД Брянска сообщили: 25 марта около 23.10 у дома № 59/3 по улице Дуки столкнулись «ВАЗ-21070» и Hyundai Santa Fe.

Пострадавшая девушка была пассажиркой «ВАЗа». По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.