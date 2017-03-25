Пенсионер на Toyota несколько раз въехал в Lexus на парковке у БУМа

В Брянске сняли на видео парковку пожилого водителя Toyota Venza у ТРЦ «БУМ-сити» в Бежицком районе.

На видео, выложенном в соцсетях очевидцем Кириллом Поповым, видно, как пенсионер пытается припарковать Toyota в свободное место между двумя другими машинами. Несколько раз задев стоявший справа Lexus, он тем не менее не оставил попыток занять свое место на парковке.

По завершении маневров пенсионер с трудом выбрался из салона из-за слишком маленького расстояния до припаркованного слева Renault и бегло осмотрел повреждения. Затем он снова протиснулся в свою машину.

О его дальнейших действиях и реакции владельца Lexus не известно.