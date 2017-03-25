В Ивоте женщина избила отца загипсованной рукой, а затем убила его карнизом
Следственные органы завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве пожилого жителя поселка Ивот Дятьковского района.
Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, предъявлено 51-летней дочери пенсионера.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, утром 24 декабря 2016 года пьяная женщина находилась в доме, где жила вместе с пожилым отцом. В ходе ссоры она нанесла ему множественные удары деревянным карнизом по голове. Травмы оказались смертельными.
Также следователи установили, что за несколько дней до трагедии женщина не менее двух раз ударила отца загипсованной рукой по голове, причинив тяжкий вред его здоровью.
По данным следствия, женщина нигде не работала, злоупотребляла алкоголем и жила за счет пенсии родителя.
В ближайшее время уголовное дело передадут в суд. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину жительницы Ивота.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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