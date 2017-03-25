В центре Брянска мужчина выпал из окна бизнес-центра
О падении человека с 10-го этажа двенадцатиэтажного офисного здания на улице Дуки около Кургана Бессмертия сообщают в социальных сетях очевидцы.
ЧП произошло в понедельник, около часу дня. Мужчина сначала упал на машину, которая была припаркована около здания, а потом уже съехал с нее на землю.
По предварительным данным, мужчина погиб. На месте происшествия работают правоохранители.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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