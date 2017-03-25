В Радице-Крыловке почти час тушили горящий дом

Днем 27 марта загорелся частный дом по улице Фокина в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска.

Пожарные прибыли на место в 15.02, через семь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени дом горел по всей площади.

Пожарные объявили 1-БИС и запросили дополнительную помощь. Горящий дом тушили пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4, ПСЧ-47, ПСЧ-13 и СПСЧ в составе шестит автоцистерн.

На тушение было подано четыре ручных пожарных ствола, на месте работали два звена газодымозащитной службы.

Спустя почти час, в 15.46, пожар потушили. Причину возгорания предстоит установить.