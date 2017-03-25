В Радице-Крыловке почти час тушили горящий дом
Днем 27 марта загорелся частный дом по улице Фокина в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска.
Пожарные прибыли на место в 15.02, через семь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени дом горел по всей площади.
Пожарные объявили 1-БИС и запросили дополнительную помощь. Горящий дом тушили пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4, ПСЧ-47, ПСЧ-13 и СПСЧ в составе шестит автоцистерн.
На тушение было подано четыре ручных пожарных ствола, на месте работали два звена газодымозащитной службы.
Спустя почти час, в 15.46, пожар потушили. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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