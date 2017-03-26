При падении из окна бизнес-центра в Брянске погиб директор ТД «Бетон» – очевидцы
При падении с 10-го этажа здания «Бизнес-сити» в Советском районе Брянска погиб директор компании «ТД Бетон» Александр Плетнев.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы трагедии. Погибшему было около 50 лет.
Напомним, смертельная трагедия произошла в 12-этажном офисном здании в понедельник, 27 марта. Мужчина сначала упал на припаркованную у здания иномарку (на фото), затем его отбросило на землю.
В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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