При падении из окна бизнес-центра в Брянске погиб директор ТД «Бетон» – очевидцы

При падении с 10-го этажа здания «Бизнес-сити» в Советском районе Брянска погиб директор компании «ТД Бетон» Александр Плетнев.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы трагедии. Погибшему было около 50 лет.

Напомним, смертельная трагедия произошла в 12-этажном офисном здании в понедельник, 27 марта. Мужчина сначала упал на припаркованную у здания иномарку (на фото), затем его отбросило на землю.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.