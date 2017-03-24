Бывшие заключенные везли в брянскую колонию неизвестный порошок
Сотрудники колонии строгого режима № 4 в Каменке Брасовского района предотвратили ввоз запрещенных веществ.
Как сообщили в региональном УФСИН, на режимной территории колонии был задержан «ВАЗ-2106». Заметив приближающихся охранников, водитель и пассажир «шестерки» попытались скрыться. Сотрудники ИК-4 опознали в них недавно освободившихся заключенных.
При досмотре машины под передним пассажирским сидением обнаружены 11 пакетиков с сыпучим веществом неизвестного происхождения. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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