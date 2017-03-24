Бывшие заключенные везли в брянскую колонию неизвестный порошок

Сотрудники колонии строгого режима № 4 в Каменке Брасовского района предотвратили ввоз запрещенных веществ.

Как сообщили в региональном УФСИН, на режимной территории колонии был задержан «ВАЗ-2106». Заметив приближающихся охранников, водитель и пассажир «шестерки» попытались скрыться. Сотрудники ИК-4 опознали в них недавно освободившихся заключенных.

При досмотре машины под передним пассажирским сидением обнаружены 11 пакетиков с сыпучим веществом неизвестного происхождения. По факту случившегося полицейские проводят проверку.