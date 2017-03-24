В Брянске водитель Ford Focus сбил 75-летнего велосипедиста
В Брянске 75-летний велосипедист получил тяжелые травмы в результате ДТП.
27 марта около 9.20 у дома № 101 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе велосипедиста сбил 21-летний водитель Ford Focus, сообщили в ГИБДД Брянска.
Пенсионера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной затылочной области.
По данным ГИБДД, водитель иномарки был трезв. По факту ДТП полицейские возбудили административное расследование, проводится проверка.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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