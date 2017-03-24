Брянец четыре раза грабил офисы микрозаймов у своего дома

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о четырех разбойных нападениях и применении насилия к полицейскому.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, 15 ноября и 2 декабря 2016 года 21-летний житель Брянска, вооруженный кухонным ножом, совершил разбойные нападения на офис микрозаймов на улице Авиационной в Советском районе.

23 ноября и 8 декабря 2016 года он ворвался в офис микрозаймов на улице Брянского Фронта.

Под угрозой применения насилия сотрудницы, одна из которых в течение двух недель дважды пострадала от действий грабителя, передали ему в общей сложности более 80 тысяч рублей.

Сразу после последнего нападения брянца, оказавшего активное сопротивление с ножом в руках, задержали полицейские. Один из них был ранен.

На допросах задержанный рассказал, что все похищенные деньги проиграл в интернет-казино, а объекты для нападения выбирал из-за их близкого расположения к его дому.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.