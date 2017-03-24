Брянец четыре раза грабил офисы микрозаймов у своего дома
Следственные органы завершили расследование уголовного дела о четырех разбойных нападениях и применении насилия к полицейскому.
По версии СУ СК РФ по Брянской области, 15 ноября и 2 декабря 2016 года 21-летний житель Брянска, вооруженный кухонным ножом, совершил разбойные нападения на офис микрозаймов на улице Авиационной в Советском районе.
23 ноября и 8 декабря 2016 года он ворвался в офис микрозаймов на улице Брянского Фронта.
Под угрозой применения насилия сотрудницы, одна из которых в течение двух недель дважды пострадала от действий грабителя, передали ему в общей сложности более 80 тысяч рублей.
Сразу после последнего нападения брянца, оказавшего активное сопротивление с ножом в руках, задержали полицейские. Один из них был ранен.
На допросах задержанный рассказал, что все похищенные деньги проиграл в интернет-казино, а объекты для нападения выбирал из-за их близкого расположения к его дому.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.
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28 Марта, 2017
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