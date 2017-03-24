В брянской школе девочка получила травму на уроке

В школе Злынковского района девочка-подросток получила травму во время учебного процесса.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Школьница была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

По данным прокуратуры, должностные лица школы грубо нарушили требования федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», что и послужило причиной травмы ребенка.

В адрес руководителя районного отдела образования прокурор внес представление об устранении нарушений закона и потребовал привлечь виновное должностное лицо к ответственности.