В брянской школе девочка получила травму на уроке
В школе Злынковского района девочка-подросток получила травму во время учебного процесса.
Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Школьница была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
По данным прокуратуры, должностные лица школы грубо нарушили требования федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», что и послужило причиной травмы ребенка.
В адрес руководителя районного отдела образования прокурор внес представление об устранении нарушений закона и потребовал привлечь виновное должностное лицо к ответственности.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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