Оборвавший провода лесовоз парализовал движение у вокзала Брянск I
Сегодня утром оказалось парализовано движение на кольце у железнодорожного вокзала Брянск I.
Как сообщают очевидцы, водитель груженого лесовоза задел провода, из-за чего остановилось движение троллейбусов. Также на кольце образовались пробки.
В настоящее время последствия ДТП устраняются.
Очевидцы также сообщают, что у бассейна «ДОСААФ» упало дерево и оборвало провода, что усугубило дорожную ситуацию.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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