Оборвавший провода лесовоз парализовал движение у вокзала Брянск I

Сегодня утром оказалось парализовано движение на кольце у железнодорожного вокзала Брянск I.

Как сообщают очевидцы, водитель груженого лесовоза задел провода, из-за чего остановилось движение троллейбусов. Также на кольце образовались пробки.

В настоящее время последствия ДТП устраняются.

Очевидцы также сообщают, что у бассейна «ДОСААФ» упало дерево и оборвало провода, что усугубило дорожную ситуацию.