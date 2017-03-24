У Мглинского колледжа подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку
17-летняя девушка пострадала в ДТП на территории Мглинского аграрного колледжа.
Как сообщили в региональной ГИБДД, 27 марта около 10.45 девушку сбил 17-летний водитель мопеда Virago, который ехал в попутном направлении.
У девушки-пешехода ушиб мягких тканей левого бедра. Водитель мопеда не пострадал.
Новости регионов
28 Марта, 2017
|+2
|$58
|€62
Депутат Виктор Гринкевич принимает активное участие в жизни Карачевского района.
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году субботник. Работники предприятия в Брянске привели в порядок сквер Энергетиков и прилегающую к зданию исполнительного аппарата территорию.
До конца 2017 года железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги отремонтируют в Брянской области 8 железнодорожных переездов, находящихся на балансе магистрали, и 1 железнодорожный переезд – в Калужской области на перегоне Сухиничи – Козельск, который входит в зону обслуживания Брянского региона МЖД.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.