Под Брянском неизвестный водитель сбил девочку: полиция ищет свидетелей
Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в деревне Тиганово Брянского района.
Напомним, ДТП произошло 23 марта около 19.20 у дома № 58 по улице Садовой. По предварительной версии регионального УМВД, водитель «Лады Гранты» с регистрационным знаком М 089 ТМ 32 RUS сбил 12-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги.
Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу с переломом левого бедра, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 1-3. Телефоны: 63-56-18, 67-03-61, 63-11-30.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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