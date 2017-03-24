Под Брянском неизвестный водитель сбил девочку: полиция ищет свидетелей

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в деревне Тиганово Брянского района.

Напомним, ДТП произошло 23 марта около 19.20 у дома № 58 по улице Садовой. По предварительной версии регионального УМВД, водитель «Лады Гранты» с регистрационным знаком М 089 ТМ 32 RUS сбил 12-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу с переломом левого бедра, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 1-3. Телефоны: 63-56-18, 67-03-61, 63-11-30.