В Брянске перед автобусом с пассажирами рухнуло дерево
Днем 28 марта сильный ветер повалил дерево у остановки по улице Урицкого в Советском районе Брянска.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, дерево упало прямо перед автобусом, в котором находились пассажиры.
Часть улицы Урицкого перекрыли для устранения последствий ЧП. На месте работали сотрудники регионального ГУ МЧС. Происшествие спровоцировало затруднение дорожного движения в Советском районе.
Напомним, утром еще одно дерево упало у бассейна «ДОСААФ», оборвав троллейбусные провода.
По прогнозам синоптиков, ураганный ветер ожидается в Брянской области и в среду, 29 марта.
Новости регионов
28 Марта, 2017
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