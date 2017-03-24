В Брянске перед автобусом с пассажирами рухнуло дерево

Днем 28 марта сильный ветер повалил дерево у остановки по улице Урицкого в Советском районе Брянска.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, дерево упало прямо перед автобусом, в котором находились пассажиры.

Часть улицы Урицкого перекрыли для устранения последствий ЧП. На месте работали сотрудники регионального ГУ МЧС. Происшествие спровоцировало затруднение дорожного движения в Советском районе.

Напомним, утром еще одно дерево упало у бассейна «ДОСААФ», оборвав троллейбусные провода.

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер ожидается в Брянской области и в среду, 29 марта.



