Пожилой белорус грабил брянских пенсионерок, прячась под кроватью

58-летнего жителя Белоруссии задержали в Брянской области за серию грабежей.

Жертвами грабителя становились пенсионерки из Унечского района, сообщили в региональном УМВД.

16 февраля в полицию сообщили о том, что в деревне Коробоничи ночью неизвестный украл у 68-летней местной жительницы 34 тысячи рублей. 1 марта у 81-летней жительницы деревни Пучковка похитили 24 тысячи рублей. 12 марта в селе Робчик жертвой преступника стала 71-летняя женщина, лишившаяся 1,2 тысячи рублей. В этот же день у 89-летней жительницы села Старая Гута украли 83 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Личность подозреваемого удалось установить благодаря описанию, полученному от пенсионерок.

Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи в России и Белоруссии 58-летний житель сопредельного государства.

По данным УМВД, он проникал в дома одиноких пожилых женщин, прятался под кроватью и дожидался темного времени суток. Затем грабитель выбирался из-под кровати, пугал пенсионерок и забирал деньги.

После совершения преступления он садился на поезд и уезжал в Беларусь, где тратил деньги. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в Клинцах, где он собирался совершить очередное преступление.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, он признал свою вину. Ему грозит до семи лет заключения.

В следственном отделе МО МВД России «Унечский» просят брянцев, пострадавших от действий задержанного, обратиться в полицию по телефону 8 (48351) 239-02.