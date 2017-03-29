В Стародубе 20-летний гость перевел себе 8 тысяч со счета хозяина дома
В Стародубе полиция раскрыла кражу денег с банковской карты.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, с заявлением обратился 57-летний горожанин. По его словам, при неизвестных обстоятельствах с его банковского счета были списаны 8 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний житель Климовского района – знакомый родственника потерпевшего, который какое-то время проживал в их доме.
Пользовавшийся доверием хозяина молодой человек улучил момент и через мобильное приложение перевел деньги на свой счет. Всю сумму он успел потратить.
По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
29 Марта, 2017
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