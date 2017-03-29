В Стародубе 20-летний гость перевел себе 8 тысяч со счета хозяина дома

В Стародубе полиция раскрыла кражу денег с банковской карты.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, с заявлением обратился 57-летний горожанин. По его словам, при неизвестных обстоятельствах с его банковского счета были списаны 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний житель Климовского района – знакомый родственника потерпевшего, который какое-то время проживал в их доме.

Пользовавшийся доверием хозяина молодой человек улучил момент и через мобильное приложение перевел деньги на свой счет. Всю сумму он успел потратить.

По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.