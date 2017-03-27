В Супонево горящий дом тушили больше часа

27 марта произошел крупный пожар на улице Молдавской в поселке Супонево Брянского района.

Пожарные расчеты ПСЧ-8, ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-4, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ЦУКС и оперативная группа Брянского пожарно-спасательного гарнизона в составе пяти автоцистерн прибыли на место в 20.55, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени пеноблочный дом размером 15х8 метров с деревянной пристройкой размером 6х5м с шиферной крышей горел по всей площади.

Потушить пожар удалось в 22.03. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возорания устанавливается.