Поиск по сайту

В Супонево горящий дом тушили больше часа

Опубликовано Сегодня, 08:00

27 марта произошел крупный пожар на улице Молдавской в поселке Супонево Брянского района.

Пожарные расчеты ПСЧ-8, ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-4, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ЦУКС и оперативная группа Брянского пожарно-спасательного гарнизона в составе пяти автоцистерн прибыли на место в 20.55, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени пеноблочный дом размером 15х8 метров с деревянной пристройкой размером 6х5м с шиферной крышей горел по всей площади.

Потушить пожар удалось в 22.03. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возорания устанавливается.

 450
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Глинищево сгорел частный дом
  • В Брянске больше часа тушили горящий дом: есть пострадавший
  • При пожаре в Супонево погибла 103-летняя пенсионерка
  • В Супонево два часа тушили крупный пожар на складе
  • В Супонево горела частная баня
    • Новости регионов
    ДТП в Рудне. Пострадали водитель и пассажир
    09:40:09 29-03-2017
    Водитель и 43-летний пассажир машины «Лада» получили телесные повреждения, врезавшись в столб на улице Льнозаводской в Рудне 28 марта, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
    Смолянин пострадал от телефонного мошенничества
    09:32:06 29-03-2017
    Правоохранители проводят по факту  телефонного мошенничества, совершенного в отношении жителя Смоленска, проверку, об этом сообщила пресс-службе УМВД региона.
    Пожар на улице Гарабурды в Смоленске. Пылали две «Лады»
    09:15:12 29-03-2017
    Две машины «Лада» загорелись в три часа ночи на улице Гарабурды 29 марта в областном центре, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
    В Рославле и Вязьме полиция задержала нетрезвых автомобилистов
    08:15:00 29-03-2017
    Правоохранители завели уголовные дела в отношении водителей из Вязьмы и Рославля, ездивших на своем транспорте в нетрезвом виде, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    В Краснинском районе из частного дома пропали медные изделия
    08:00:00 29-03-2017
    Полиция Краснинского района задержала 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в проникновении в дом и похищении оттуда медных изделий, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    В Сафонове двоим студенткам за аферу «светит» уголовное дело
    17:13:31 28-03-2017
    Прокуратура Сафоновского района направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту незаконного получения компенсационных выплат двумя местными жительницами, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
    29 Марта, 2017
    		 0 $57€62
    Лента новостей
    Сегодня, 09:30
    В Стародубе 20-летний гость перевел себе 8 тысяч со счета хозяина дома
    Сегодня, 09:00
    В 2017 году в Брянске за 514,5 миллиона рублей отремонтируют 44 дороги
    Сегодня, 08:30
    Брянск свяжут автобусным маршрутом с Ереваном
    Сегодня, 08:00
    В Супонево горящий дом тушили больше часа
    Вчера, 19:00
    В ночь на 31 марта в Володарском районе Брянска отключат воду
    Вчера, 18:20
    Пожилой белорус грабил брянских пенсионерок, прячась под кроватью
    Вчера, 17:40
    Брянских водителей просят соблюдать осторожность при непогоде
    Вчера, 17:00
    В Брянске перед автобусом с пассажирами рухнуло дерево (ФОТО)
    Вчера, 16:20
    Под Брянском неизвестный водитель сбил девочку: полиция ищет свидетелей
    Вчера, 15:40
    Брянцы пьют больше москвичей, но меньше орловчан
    Вчера, 15:00
    «Брянская губерния» стала обязательным каналом
    Вчера, 14:20
    За ремонт дворов с брянцев возьмут до 5% от стоимости работ
    Вчера, 13:40
    В брянских детсадах родителей незаконно обложили данью
    Вчера, 13:00
    У Мглинского колледжа подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку
    Вчера, 12:30
    В Брянске женщины штурмуют консультации из-за рецептов на контрацептивы
    Вчера, 12:00
    В Новозыбкове полицейский торговал изъятым в квартире покойника оружием
    Вчера, 11:30
    Оборвавший провода лесовоз парализовал движение у вокзала Брянск I
    Вчера, 11:00
    В брянской школе девочка получила травму на уроке
    Вчера, 10:30
    Брянец четыре раза грабил офисы микрозаймов у своего дома
    Вчера, 10:00
    В Брянске водитель Ford Focus сбил 75-летнего велосипедиста
    Вчера, 09:30
    Парк Железнодорожников в Брянске огородят забором
    Вчера, 09:00
    Бывшие заключенные везли в брянскую колонию неизвестный порошок
    Вчера, 08:00
    Киоски в Брянске будут сносить без решения суда
    27-03-2017, 18:40
    При падении из окна бизнес-центра в Брянске погиб директор ТД «Бетон» – очевидцы
    27-03-2017, 18:20
    «Вести недели» рассказали об очередях в брянской поликлинике (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 11:28
    АПХ «Мираторг» произвёл 8,3 тысячи тонн высококачественной говядины с начала 2017 года
    27-03-2017, 16:10
    Компания «Умалат» запустила экскурсионную программу для школьников «Растем вместе»
    27-03-2017, 13:21
    В Брянске пройдет творческий вечер Александра Панкратова-Чёрного
    24-03-2017, 15:55
    ЗАО «Умалат» оспорила в суде обвинения Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области
    23-03-2017, 16:02
    «МегаФон» улучшил качество связи в Жуковском районе
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В центре Брянска мужчина выпал из окна бизнес-центра
    Новости Происшествия
    При падении из окна бизнес-центра в Брянске погиб директор ТД «Бетон» – очевидцы
    Новости Общество
    В Брянске женщины штурмуют консультации из-за рецептов на контрацептивы
    Общество О главном
    «Вести недели» рассказали об очередях в брянской поликлинике
    Новости Происшествия
    В Брянске перед автобусом с пассажирами рухнуло дерево
    Новости партнёров
    Опора России
    Прием граждан в Карачеве: помощь школам, детсадам и спорту

    Прием граждан в Карачеве: помощь школам, детсадам и спорту

    Депутат Виктор Гринкевич принимает активное участие в жизни Карачевского района.

    Ростелеком новости
    Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»

    «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго провели субботник

    Сотрудники Брянскэнерго провели субботник

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году  субботник. Работники предприятия в Брянске привели в порядок сквер Энергетиков и прилегающую к зданию исполнительного аппарата территорию.

    РЖД новости
    Ремонт 8 железнодорожных переездов запланирован в Брянской области в 2017 году

    Ремонт 8 железнодорожных переездов запланирован в Брянской области в 2017 годуДо конца 2017 года железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги отремонтируют в Брянской области 8 железнодорожных переездов, находящихся на балансе магистрали, и 1 железнодорожный переезд – в Калужской области на перегоне Сухиничи – Козельск, который входит в зону обслуживания Брянского региона МЖД.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.