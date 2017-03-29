Под Брянском после ДТП на машину упала электроопора

Водитель иномарки спровоцировал ДТП на улице Привокзальной в деревне Мальтино Карачевского района.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, не справившись с управлением, водитель протаранил электроопору и врезался в трактор с прицепом.

«От удара трактор отбросило на трассу. Машина следом улетела, и перед машины разбит. Водитель не то что бы убежать, вылезти самостоятельно не смог», – рассказала жительница Мальтино.

Информации о пострадавших пока не поступало.