Трое заключенных ограбили магазин в Клинцовской колонии
Трое заключенных ограбили магазин в исправительной колонии общего режима № 6 в Клинцах.
28 октября 2016 года отбывающие наказание мужчины украли продукты, сигареты и непродовольственные товары на общую сумму свыше 34 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
На днях заключенные представили перед городским судом. Их признали виновными по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».
Один из них получил два года четыре месяца, второй – два с половиной года, третий – два года семь месяцев. На этот раз отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Новости регионов
29 Марта, 2017
|+3
|$57
|€62
Акция «Книги в подарок» продолжается.
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году субботник. Работники предприятия в Брянске привели в порядок сквер Энергетиков и прилегающую к зданию исполнительного аппарата территорию.
На Унечском участке Брянского региона Московской железной дороги в первой половине апреля 2017 года будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимо провести для подготовки инфраструктуры к работе в летний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.