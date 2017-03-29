Трое заключенных ограбили магазин в Клинцовской колонии

Трое заключенных ограбили магазин в исправительной колонии общего режима № 6 в Клинцах.

28 октября 2016 года отбывающие наказание мужчины украли продукты, сигареты и непродовольственные товары на общую сумму свыше 34 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

На днях заключенные представили перед городским судом. Их признали виновными по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».

Один из них получил два года четыре месяца, второй – два с половиной года, третий – два года семь месяцев. На этот раз отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.