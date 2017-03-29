Неизвестные ночью разворотили капот иномарки в Брянске
В брянском микрорайоне Отрадное воры в ночь на 29 марта вскрыли капот припаркованной иномарки.
Сообщение об этом и фото авто владелец машины Андрей Филин разместил в социальных сетях, прося всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлении, связаться ним.
Что именно выломали в машине и какие нанесли повреждения, пока точно не установлено.
На месте происшествия работает полиция.
Новости регионов
29 Марта, 2017
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