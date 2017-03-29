Неизвестные ночью разворотили капот иномарки в Брянске

В брянском микрорайоне Отрадное воры в ночь на 29 марта вскрыли капот припаркованной иномарки.

Сообщение об этом и фото авто владелец машины Андрей Филин разместил в социальных сетях, прося всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлении, связаться ним.

Что именно выломали в машине и какие нанесли повреждения, пока точно не установлено.

На месте происшествия работает полиция.