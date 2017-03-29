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В Дубровском районе раскрыли кражу 6 тонн картошки

Опубликовано Сегодня, 13:39

Кражу шести тонн картофеля раскрыли полицейские в Дубровском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

По версии полиции, преступление совершили две работницы овощебазы – женщины 48 и 50 лет. Во время разгрузки овощей они продали поставщику его же товар по заниженной цене. Недостачу обнаружили при проверке, ущерб составил 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о растрате. Женщины могут быть наказаны заключением в колонии на срок до шести лет.

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