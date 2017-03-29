В Брянске на машину приземлился «летающий» баннер
В Брянске ураганный ветер обрывал рекламные баннеры.
После непродолжительного полета один из них приземлился на Nissan, припаркованный у остановки «Стальзавод» в Бежицком районе. По словам очевидцев, в момент падения баннера в машине никого не было.
Напомним, сильный ветер обрушился на областной центр во вторник, 28 марта, повалив несколько деревьев. 29 марта, в Брянске также прогнозировали неблагоприятные погодные условия.
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Новости регионов
29 Марта, 2017
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