В Брянске на машину приземлился «летающий» баннер

В Брянске ураганный ветер обрывал рекламные баннеры.

После непродолжительного полета один из них приземлился на Nissan, припаркованный у остановки «Стальзавод» в Бежицком районе. По словам очевидцев, в момент падения баннера в машине никого не было.

Напомним, сильный ветер обрушился на областной центр во вторник, 28 марта, повалив несколько деревьев. 29 марта, в Брянске также прогнозировали неблагоприятные погодные условия.

В ГИБДД участников дорожного движения призвали соблюдать осторожность.