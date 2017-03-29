В Брянске легковушка перевернулась после столкновения с «МАЗом»
Вечером 29 марта в Фокинском районе Брянска столкнулись грузовик «МАЗ» и легковой автомобиль.
ДТП произошло на пересечении улиц Конотопской и Богдана Хмельницкого, недалеко от магазина «Кооператор».
Как рассказали очевидцы, от удара легковая машина перевернулась и оказалась на боку (на фото). По их словам, аварию спровоцировал водитель «МАЗа», не уступивший дорогу.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
29 Марта, 2017
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