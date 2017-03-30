Двое брянских студентов украли 27 крышек от люков
Двух студентов Дятьковского индустриального техникума задержали после кражи чугунных крышек от люков.
Как рассказали в УМВД по Брянской области, на трассе Брянск – Дятьково сотрудники ДПС обратили внимание на странное поведение водителя «ВАЗ-2107», который сначала ехал навстречу полицейскому экипажу, а затем внезапно притормозил, повернул назад и съехал на проселочную дорогу.
Полицейские нагнали «ВАЗ». Документы водителя оказались в порядке, но и он сам, и двое пассажиров явно нервничали. Один из инспекторов заметил, что задняя ось машины просела, как если бы в багажнике находился груз в несколько сотен килограммов.
На просьбу открыть багажник молодые люди ответили отказом, сославшись на заклинивший замок и сломавшийся ключ.
Багажник полицейские открыли при понятых. В нем оказалось шесть крышек от люков водопроводных и канализационных колодцев.
Задержанные, жители Дятьково, студенты индустриального техникума в возрасте 18 и 22 лет, признались, что сняли крышки в расположенном неподалеку населенном пункте. Затем они показали место, куда свозили похищенное.
В лесном «схроне» полицейские обнаружили еще 21 чугунную крышку. Студенты планировали разбить их и сдать обломки в пункты приема металла.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Студентам грозит заключение на срок до пяти лет. Полицейские устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений.
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30 Марта, 2017
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