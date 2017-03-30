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В Брянске водитель Hyundai сбил мальчика: полиция ищет свидетелей

Опубликовано Сегодня, 13:00

Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Советском районе Брянска.

24 марта около 15.50 у дома № 4 по переулку Пилотов водитель Hyundai Accent сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу с закрытым переломом средней третьи левой плечевой кости и ссадиной правого колена.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 2. Телефоны: 67-03-53, 8-919-191-18-25.

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