В Брянске водитель Hyundai сбил мальчика: полиция ищет свидетелей
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Советском районе Брянска.
24 марта около 15.50 у дома № 4 по переулку Пилотов водитель Hyundai Accent сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу с закрытым переломом средней третьи левой плечевой кости и ссадиной правого колена.
УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 2. Телефоны: 67-03-53, 8-919-191-18-25.
Новости регионов
30 Марта, 2017
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