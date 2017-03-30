Брянцев напугал лежащий на дороге рекламный щит
Очевидцы сообщают об обрушении рекламного щита в Фокинском районе Брянска.
По их словам, тяжелая металлическая конструкция с бетонным основанием упала на улице Белорусской.
«Друзья, куда смотрит администрация?! Сколько можно уже беспредела? Щит упал прямо рядом со школой и футбольной площадкой! Слава Богу, что никто из детей не пострадал!» – возмущается в соцсетях житель Брянска.
«Могло и на машину проезжающую упасть, и линии электропередач оборвать! Когда уже наведут порядок со щитами?!» – отмечает автор сообщения.
Между тем ряд местных жителей утверждает, что рекламную конструкцию привезли для установки на Белорусской еще вчера, 29 марта.
Новости регионов
30 Марта, 2017
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