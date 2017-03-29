Брянец пытается доказать вину полицейского в ДТП
Житель Брянска пытается доказать вину водителя машины отдела вневедомственной охраны в ДТП.
Авария произошла 21 марта около 23.55, рассказал в соцсетях пользователь Валерий Банкин, представившийся знакомым водителя иномарки.
«ОВО въехало на перекрестке Куйбышева и III Интернационала моему знакомому в зад без мигалок и хотят сделать виноватым», – сообщил он.
Автор сообщения просит откликнуться очевидцев ДТП, располагающих записями видеорегистратора.
Новости регионов
31 Марта, 2017
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